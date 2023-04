Éstas son las FOTOS originales de Karol G antes de que la revista le hiciera retoques

Hace un par de semanas, Karol G reaccionó molesta en sus redes sociales luego de que la revista "GQ" en la que fue la imagen de la portada, retocara sus fotos y la hiciera lucir totalmente diferente a como se veía al natural.

En sus explicaciones, la cantante colombiana aseguraba que no estaba de acuerdo en que hubieran publicado las fotografías de la sesión que tuvieron con ella, debido a que tenían muchos arreglos en su cuerpo que ella no había autorizado.

Por lo que tras el incidente, a la cantante no le quedo de otra más que denunciar públicamente lo que la revista había hecho con su imagen. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así”.

Y al parecer el enojo no se quedó solo en Karol G, sino que cientos de internautas y famosos de la talla de Jamie Lee Curtis se sintieron molestos ante la belleza impuesta que la revista trataba de mostrar.

Ahora que han pasado algunos días, la intérprete de “Mientras me curo del cora” salió de nuevo a dar la cara y compartió con sus seguidores algunas de las fotografías que habían sido tomadas por el equipo de la revista en donde luce totalmente al natural y sin retoques.

Fue a través de TikTok que la "Bichota" se unió a una tendencia que consiste en mostrar fotos de la galería del celular, por lo que ella dejó ver estas fotografías sin la edición.

La cantante mostró como era la foto original / Internet

Y aunque este video lo publicó hace unos días, los fans se dieron cuenta de ello recientemente y ya comenzaron a viralizar las imágenes que tanto revuelo han causado.

Recordemos que Karol G hizo su reclamo a través de redes sociales y escribió, "no sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

