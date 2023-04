MLB The Show 23, casa llena, pero sin anotaciones para la nueva generación

Los modos para disfrutar el título no son variados y prácticamente repiten lo de cada año, ya que cuenta con las temporadas regulares, partidos rápidos, carrera de un jugador y el modo franquicia, la modalidad más profunda donde armarás tu propio equipo, y podrás personalizar uniformes, plantillas e incluso un modo de edición de estadios muy bien logrado.

Sin embargo, si hay un añadido especial en esta entrega que se llama The Negro Leagues, un modo que retrata la trayectoria de jugadores afrodescendientes en una atmósfera racial compleja que vivieron estas leyendas durante el siglo pasado, y que a pesar de los prejuicios que presentó la sociedad, lograron convertirse en grandes atletas. Este modo se conforma de pequeños desafíos con algunas personalidades como Satchel Paige, Hank Thompson, Jackie Robinson o Martín Dihigo “El Maestro”.

En esta modalidad tendrás que superar los retos para avanzar en la “historia” y descubrir más sobre la trayectoria de cada uno, contado a través de un combinado de narración de una persona real, con dibujos, animaciones y grabaciones reales de los partidos de aquel momento. Los retos consisten en acciones como hacer out a 3 bateadores (si la leyenda es pitcher) o por ejemplo, batear 2 veces y 1 home run en un mismo partido (si es un bateador). Este modo, es ciertamente uno de los añadidos que agradecemos, ya que no solo presenta nuevas maneras de jugar, sino que también ofrece historia del deporte que complementa la experiencia habitual de los partidos.

¡Out!

El apartado visual es adecuado y el escaneado de los jugadores es bueno, sin embargo, no hay cambios importantes con respecto al título del año pasado, a pesar de que lo probamos en un PlayStation 5 a 4K, por lo que no se aprecia como un juego de nueva generación en su totalidad.

En características de la nueva generación, MLB The Show 23 no aprovecha completamente la vibración aptica del mando DualSense en Playstation 5, ya que sentirás de vez en cuando efectos cuando corren los jugadores o bateas una pelota, pero no una sensación para resaltar.

Mismo caso para los gatillos adaptativos, los cuales, gracias a que estos botones no se utilizan con frecuencia durante los partidos, no detectamos resistencia en ningún momento, y solo se sienten las vibraciones en determinadas acciones como llegar a una base o hacer una anotación.

Un punto que no es de nuestro agrado, es que la totalidad de MLB The Show 23 está en inglés, incluyendo menús, recomendaciones, tutoriales y controles, y aunque es común en la línea de juegos, esto contrarresta la experiencia bien lograda en los controles para quienes no se familiarizan con el idioma, pero gustan del béisbol y probar sus videojuegos. Lo que significa que los narradores solo comentarán en este idioma, que, aunado a que son voces poco carismáticas, no añaden emoción al encuentro.