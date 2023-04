Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Los gráficos son hermosos y se sienten como si hubieran sido dibujados con un lápiz, mientras que la historia fluye a un ritmo decente, pero a veces frustrante.

Hay demasiadas escenas pre renderizadas y a veces, se siente demasiado exagerado en lo narrativo, más por el tipo de juego que trata de ser.

Los jugadores más jóvenes pueden acceder a opciones de accesibilidad, como reducir el daño o automatizar ciertos controles, esto para ayudar a los videojugadores novatos a disfrutar más del juego.

Música

En cuanto a la banda sonora, la inspiración celta da la sensación de estar jugando algo mágico. En su mejor momento, el diseño de sonido del juego captura a la perfección el enigmático y cambiante Bosque de Avalon, a veces hermoso y otras distorsionado. Cabe destacar el tema de Together in the Moonlit Forest, es sencillamente perfecto.

Cabe mencionar que la música no está constantemente ahí, pero esto permitirá disfrutar del canto de los pájaros y el susurro de las hojas durante la aventura, realmente te hace sentir que estas dentro del bosque.