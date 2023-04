Así confirmó Camila Cabello que regresó con Shawn Mendes

Dicen por ahí que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, y un ejemplo claro de esta frase lo protagonizaron Camila Cabello y Shawn Mendes en el festival Coachella que se llevó a cabo el fin de semana pasado.

Y es que en las redes sociales se hizo viral un video en donde se les ve besándose y dándose muestras de amor, lo que hizo suponer a todos que ya habían retomado su noviazgo.

Cabe señalar que fue en 2021, cuando la pareja decidió ponerle fin a su relación, asegurando que no estaban atravesando su mejor momento.

Pero ahora, todo lo sucedido al parecer quedó en el pasado, ya que entre ellos se pudo percibir que aún hay complicidad y amor, por lo que nadie duda que próximamente confirmen su regreso.

Te entiendo Camila yo también volvería con mi ex y MAS si es Shawn Mendes pic.twitter.com/eNqw16VrCQ — Belen (@sweet_bpink) April 15, 2023

De hecho, fue un paparazzi el que no pudo quedarse con la duda, así que hizo todo lo posible por preguntarles directamente. Fue así como antes de que los artistas se fueran del lugar, Camila se encargó de confirmar que regresó con el intérprete de Fallin’ All In You.

En redes sociales no ha dejado de circular una grabación de apenas 15 segundos en la que se puede ver a la cantante de Don’t Go Yet a punto de abandonar el lugar acompañada de dos amigas, mientras que Shawn camina hacia ellas quedándose atrás, para luego pararse al lado de la puerta de una camioneta y hablarle a Camila.

En el trayecto, la intérprete cubana es abordada por una persona de la prensa, quien le pregunta si ellos están juntos de nuevo, a lo que de inmediato, tapándose el rostro y sonriendo un poco, Camila responde que sí en dos ocasiones sin pararse a hablar más sobre el tema. Seguido de esto, el canadiense la llama para que subieran juntos a su vehículo y marcharse del evento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido más información ni detalles de cómo fue su reconciliación.