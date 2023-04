Maribel Guardia revela que su hijo Julián Figueroa se le apareció y cuenta el encuentro

Maribel Guardia intenta con todas sus fuerzas seguir adelante luego del fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa.

Cómo muchos saben a estas alturas, Julián habría fallecido a causa de un infarto a la edad 27 años, y como era de esperarse en el momento que ocurrió Maribel no tenía la fuerza suficiente para dar declaraciones e incluso para recibir a sus amigos.

Sin embargo, ahora que han pasado los días, a la actriz se le ha visto un poco más repuesta e intentando seguir con su vida a pesar de todo, y uno de sus motores para salir adelante ha sido su nieto, José Julián.

Algo que ha llamado la atención recientemente, es que la actriz contó en una entrevista que su hijo, que en paz descanse, se le apareció en medio del luto. “Yo vi a mi Julián lleno de luz con una sonrisa inmensa y me abrazó”.

La experiencia anterior la compartió luego de que algunos usuarios de la red le hicieran saber que entendían cómo se sentía, ya que ellos también habían pasado por la pérdida de un hijo.

Ante eso, Guardia le respondió a algunas internautas: “Yo vi a Julián ayer cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazo. Ellos (los hijos de ambas) están como bien dices, en la luz”, palabras que sorprendieron a sus seguidores. Además de que la artista reconfortó a otra usuaria que vivió una tragedia similar, al decirle, “Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día. Yo vi a mi Julián lleno de luz con una sonrisa inmensa y me abrazo”.