Le piden a Aislinn Derbez que se opere la nariz y ésta fue su maravillosa respuesta

Aislinn Derbez se defendió a si misma en las redes sociales luego de que algunos usuarios de la red insistieran en que se operara la nariz.

Para sorpresa de muchos, Aislinn en lugar de reaccionar molesta, respondió con diplomacia, respeto y mucha soltura, dejando a más de uno con la boca abierta.

También puedes leer: ¡Hay tercera temporada de "De viaje con los Derbez"! Te contamos dónde se está grabando

Cabe señalar que las criticas anteriores se suscitaron luego de que hace unos días, la mexicana acudiera a España para asistir a los Premios Platino, ahí deslumbró a todos con su belleza al portar un hermoso vestido 3 en 1 del diseñador Iann Dey.

Mediante su cuenta oficial de Instagram compartió las fotos y algunos videos de los tres looks. Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, lo cierto es que también hubo algunos que no fueron del todo favorecedores para la actriz.

Quizá te interese: Aislinn Derbez le coqueteó a Ashton Kutcher mientras lo entrevistaba

Y es que muchos le criticaron la forma de su nariz.

Al parecer este “defecto” lejos de molestarla o incomodarla, le agrada y lo presume con orgullo, ya que es algo que la hace auténtica. Esta no es la primera vez que responde esta crítica, en 2017 durante un live dejó en claro sus intenciones.

“No me voy a operar la nariz, no insistan. Todos esos paleros que me dicen, 'Ay opérate la nariz, te verías mejor'. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”, respondió.

Te recomendamos: Aislinn Derbez revela que perdió un bebé con Mauricio Ochmann después de recibir a Kailani

Además, añadió que hay que tener cuidado con las redes sociales ya que a veces no todo lo que se ve en ellas, es perfecto.

“Cuando entró en las redes en estas fechas realmente me quedo pensando cómo la perfección que se muestra aquí en estos días está demasiado alejada de la realidad y hace que las expectativas a veces nos rompan el corazón. Recuerda que todo lo que ves aquí no es la realidad”, concluyó.