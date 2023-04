Amber Heard vuelve a Aquaman 2 y los fans están molestos por polémica con Johnny Depp

Amber Heard vuelve a ser el tema de conversación de las redes sociales, y por supuesto que esto ha sorprendido a más de uno, ya que tenía meses que no se sabía nada de ella, sobre todo después de haber perdido el juicio por difamación que tenía contra Johnny Depp.

La razón por la cual la actriz está en la boca de todos, es porque al parecer no importó lo que ha pasado, ya que seguirá interpretando el personaje que tenía en la película de Aquaman The Last Kingdom.

También puedes leer: Amber Heard llega a acuerdo con Johnny Depp; no quiere arriesgarse a "una factura imposible"



Lo anterior se confirmó en un trailer que se estrenó en la CinemaCon de Las Vegas. Es así como queda más que confirmado que Amber volverá a interpretar el papel de Mera en la secuela del superhéroe del agua.

Cabe señalar que hasta el momento, ni DC ni la propia Amber Heard han confirmado nada, pero que sea parte de la nueva película ya es un hecho luego de aparecer en el trailer exclusivo.

Por otra parte, aunque Mera no tiene ningún diálogo dentro del trailer, asistentes de la CinemaCon afirman que se le ve dos veces a lo largo del metraje, incluida una escena de ella en batalla.

Quizá te interese: Amber Heard busca la revancha, quiere irse otra vez a juicio contra Johnny Depp

Hasta ahora en redes sociales las opiniones se han dividido en torno al tema de si están de acuerdo o no en que Amber Heard regrese a su papel, incluso realizando comparaciones con el caso de Ezra Miller quien, a pesar de sus acusaciones y escándalos recientes, regresó para su papel en The Flash, estrenando recientemente un trailer junto a Michael Keaton.

Usuarios han expresado su inconformidad luego de que se confirmara que la actriz regresaría al Universo Cinematrográfico de DC: “Ella debería estar en la cárcel, es un monstruo” y, por otro lado, hay quienes están conformes con su regreso “Lo de Amber Heard da igual, si convence que es una honorable heroína aún siendo la persona que es. Solo son películas. Separar al intérprete de su obra“.

Te recomendamos: Johnny Depp quiere irse otra vez a juicio Con Amber Heard por esta razón