Martha Higareda asegura que dijo sus primera palabras a los 4 meses y a los 8 ya hablaba

Martha Higareda llamó la atención de todos en las redes sociales luego de revelar que aprendió a hablar a los cuatro meses de edad.

Por supuesto que dicho comentario llamó la atención de más de uno, ya que son pocos los bebés que alcanzan ese tipo de inteligencia, sobre todo cuando apenas tienen meses de nacido.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que la actriz aseguró que a los 8 meses ella ya podía hablar con fluidez, ¿te imaginas?

“Yo empecé a hablar a los 4 meses, es una cosa rarísima. Mi mamá y mi familia me dicen: ‘empezaste a decir tus primeras palabras a los 4 meses’. Entonces a los 8 meses ya hablaba muy bien”.

Higareda también contó que para sus familiares verla hablar cuando era bebé era todo un espectáculo, pues parecía un muñeco de ventrílocuo:

“Al año no caminaba pero me sentaban mis papás en sus piernas y decían que yo era como una niña ventrílocuo porque parecía que mis papás me movían por detrás porque yo hablaba de todo”.

Esto motivó que la mamá de la actriz se tomara muy en serio su educación. Le enseñó a escribir a temprana edad y la adelantó varios grados en la escuela.

“Muy rápido mi mamá me empezó a enseñar a leer, escribir, sumar y restar. Me adelantó años en la escuela, siempre mis compañeros eran dos años mayor que yo”.

Por supuesto que ante las declaraciones de la podcaster, los comentarios de personas incrédulas ante el tema no se hicieron esperar, ya que de inmediato le dejaron comentarios en donde aseguraban que no era posible que un bebé pudiera hablar de forma fluida.

