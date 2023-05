Yeri Mua llamó a Aczino “Feo con dinero” y así reaccionó el freestyler

Nuevamente, la influencer Yeri Mua ha dado de que hablar en las redes sociales, esta vez al criticar al rapero ACZINO y decir que es “feo con dinero”.

La joven de 21 años fue duramente criticada por haberse burlado de uno de los freestyleros más famosos del país, cuyo nombre real es Mauricio Hernández González.

Por lo que se sabe, todo comenzó porque Yeri Mua fue invitada al programa La Saga, donde asistió un poco nerviosa debido a que en el pasado dijo que Adela Micha era una güera oxigenada cuyos labios parecían a los de una calaca.

Esto porque Yeri Mua vio un video de Adela Mucha supuestamente burlándose del INE de la originaria de Veracruz, por lo que la periodista le aclaró que ella solo dijo que se veía bien.

“Ay sí, me veía horrible”, dijo la influencer para después pedirle una disculpa a su anfitriona ya que solo vio un fragmento del video que le hicieron llegar.

No obstante con lo anterior, la tiktoker también se fue directo contra el rapero Aczino, y es que él también estuvo como invitado en La Saga de Adela Micha.

Resulta que la joven lo llamó “feo con dinero”, esto ocurrió cuando Yeri Mua reveló sentirse como señora ya que ha estado con muchos hombres por lo que considera volverse lesbiana.

“Desde los 12 tengo novio. Yo ya probé tanto que ya no me interesan tanto los hombres. Ya no les encuentro chiste”, dijo, por lo que Adela Micha en un intento de hacerla cambiar de opinión puso de ejemplo a Aczino, pero salió peor.

“Pero hay hombres buenos que piensan en su familia”, dijo la periodista a la par que señalaba al rapero, por lo que de inmediato Yeri Mua, respondió: “pero ya tuve todos, feos, con dinero”.

Palabras que inevitablemente hicieron reír al cantante, quien apuntó a decir: “gracias”, sarcásticamente.