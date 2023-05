Maya Nazor confiesa lo que sintió cuando su ex Santa Fe Klan le dedicó “Mar y Tierra“ a Karely Ruiz

Karely Ruíz y Santa Fe Klan se han vuelto el tema de conversación en las redes sociales, y no es para menos, ya que enfrente de todo el público que asistió al concierto se besaron y dejaron en claro que entre ellos hay algo más que una amistad.

Como a estas alturas muchos saben, tiene apenas unos meses que el rapero dio a conocer a través de sus redes sociales que su relación con Maya Nazor había terminado, a pesar de que llevaban ya un tiempo juntos y habían procreado a un hijo.

Al respecto, los internautas no tardaron en cuestionarse sobre lo que podría estar sintiendo Maya al enterarse de que su expareja comenzó una relación con Karely a tan solo meses de haber concluido lo que tenía con ella.

Por supuesto que al principio no hubo muchos comentarios de su parte, sin embargo, recientemente, Nazor dijo algunas palabras luego de que le preguntaron que había pasado por su mente cuándo se enteró de que Santa Fe Klan le había dedicado “Mar y Tierra” a Karely enfrente de miles de personas.

Resulta que Nazor habló para el podcast “Está bien estar mal”, conducido po Amy Rey. La tiktokera conversó sobre algunos aspectos de su vida: como el proceso por el que pasó para llegar a ser una influencer, su etapa de madre y por supuesto detalles de su relación amorosa con Klan, incluso aclaró lo que actualmente siente por él.

Recordemos que tras la controversia de Quezada, se le ha involucrado sentimentalmente con Ruiz. Ante esto, Maya aseguró que lo único que siente hacia el papá de su hijo es respeto

“La verdad, siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida. Luca siempre va a tener a su mami y a su papi”, compartió.

La joven de 24 años también fue cuestionada acerca de lo que pensó al ver el video de las celebridades.

Si bien Nazor explicó que tampoco sintió nada, lo cierto es que titubeó un poco: “Pues nada, como que sí, no sé, yo no me dí cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans…me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, agarre el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar y pues nada más lo vi y ni modo”, dijo.

Agregó que no tenía nada que opinar porque cada quién tenía su vida.