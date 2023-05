Thalía hace cover de "Pachuco" y le piden que deje de arruinar los clásicos

Thalía llamó la atención de todos en las redes sociales luego de lanzar una nueva versión de la canción de “Pachuco”, de la Maldita Vecindad.

Y aunque la cantante se mostró feliz de compartir su versión de la canción, lo cierto es que fue duramente criticada en la red, ya que al parecer a muchos no les gustó.

Cabe señalar que esta canción es parte de su disco más reciente "Thalía's Mixtape", en el cual ha reversionado algunos clásicos de la música en español, pero al parecer el resultado no es el que esperaba.

Y es que la mexicana tenía la intención de mostrar en el nuevo disco las canciones que han marcado su vida, como por ejemplo: “Devuélveme a mi chica", de los Hombres G y por supuesto "Pachuco" de La Maldita Vecindad.

Cabe señalar que para este nuevo lanzamiento, Thalía contempló la colaboración con Roco Pachukote, misma que si se dio.

Por otra parte, la versión de Thalía que tanta polémica ha generado cambia algunos de los sonidos originales por pesadas guitarras y ritmos más pop, además de que la letra es cantada en su totalidad por la intérprete de "Arrasando", a excepción por algunas frases habladas por el líder de La Maldita.

En el video que ya se encuentra disponible en plataformas aparece la esposa de Tommy Motola vestida con traje y sombrero, mientras cientos de bailarines se contonean alrededor de ella

La respuesta del público no ha favorecido a la cantante, por el contrario, a través de sus distintas redes sociales ha recibido cientos de críticas y hasta la han señalado de "arruinar" la música, pero esta canción en especial ha sido el blanco de fuertes ataques en los que la acusan de "poca creatividad" y hasta le piden retirarse.

"Arruinó uno de los clásicos inolvidables. No hay renovación ni creatividad", "Qué pésimo cover", "No, quién le dijo que hiciera esto, ¿cuál era la necesidad?", "Los clásicos hay que respetarlos no cualquiera los supera", "Un cover innecesario, una mezcla horrible", "Parece arreglo de La Academia", "Ya solamente debería dedicarse a ser empresaria", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

