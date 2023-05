Alejandra Guzmán sube foto con Silvia Pinal y la critican por evidenciar su desmejorada apariencia

Alejandra Guzmán se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, luego de que compartiera una foto junto a su madre Silvia Pinal.

Para empezar, pareciera que tomarse una foto y compartirla no tiene nada de malo, sin embargo, la cantante recibió múltiples críticas de parte de los internautas debido a que no estuvieron de acuerdo en que compartiera el estado de salud en que se ve su madre, pues está en silla de ruedas y claramente se nota que su estado de salud no es óptimo.

Algo que después la rockera aclaró es que la imagen la subió en sus redes sociales debido a que se celebró el Día de las Madres.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la Alejandra se ve expuesta en este tipo de polémicas, ya que pasó algo similar cuando debutó en la obra de teatro “Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!”, ya que ahí su madre aparecía en silla de ruedas, cosa que causó inquietud a sus fans, quienes junto con algunos medios, hicieron un llamado para que no se expusiera de esta manera a la primera actriz.

“Se mira cansada”, “Qué barbaridad verla así, déjenos con la imagen de Diva”, fueron algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación que hizo la cantante.

Por otra parte, también hubo quienes apoyaron a la Guzmán dejando comentarios como: "Por qué salen con sus cosas de 'no la expongas', ella está orgullosa de su mamá y siendo la señora Silvia Pinal, en su vejez plena, se ve hermosa, el cuerpo ya no es el mismo y no tenemos de qué avergonzarnos en esa etapa, ni avergonzarnos de nuestros padres, la decadencia es una parte de la vida, así como no ocultamos cómo babea un bebé, la vejez de los padres también nos debe parecer igual de tierna y por qué no simpática”.