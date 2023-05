Esta es la sanción que podría tener Peso Pluma por Cantar "Ella Baila Sola"

Recientemente, en las redes sociales circuló la noticia de que Peso Pluma podría recibir una sanción debido a que no le dio los créditos que merecía a Pedro Tovar, el creador de la canción que lo ha hecho muy famoso en las últimas semanas.

Por lo que se sabe, el cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, deberá pagar derechos de autor a Pedro cada vez que interprete el tema "Ella Baila Sola”.

Cabe señalar que la discusión comenzó luego de que la Doble P cantara en vivo recientemente en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show.

Aunque la noticia, que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales no ha sido confirmada por ninguno de los dos cantantes. el conflicto entre ellos músicos habría iniciado porque durante su aparición en The Tonight Show, Peso Pluma no le dio los créditos de la canción a Tovar.

En respuesta a este olvido, el compositor se quejó en redes sociales y fue respaldado por algunos de sus fans e influencers en plataformas como TikTok.

