Erik Rubin confiesa que su terapeuta recomendó que Andrea Legarreta y él se separaran

El tema relacionado a Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue latente en las redes sociales, y es que muchos se quedaron con la duda de lo que pasará con la pareja, la cual ha estado por más de dos décadas junta.

Cabe señalar que en un principio, cuando anunciaron que se separarían, las cosas no quedaron muy claras, pues a pesar de que ya no estaban juntos, seguían viviendo en la misma casa con la intención de ver si se podía rescatar su matrimonio mientras se daban un tiempo.

Sin embargo, no pasaron muchos días para que Erik saliera una vez más a dar la cara y confirmar que se iría de la casa de su esposa e hijas, para reencontrase consigo mismo y revaluar su situación matrimonial.

Y al parecer así fue, ya que por varias semanas el tema de su relación se mantuvo en silencio en la red, o al menos hasta ahora, que el cantante compartió con sus seguidores la razón principal por la cual habría tomado la decisión de separarse de Legarreta.

En entrevista con Yordi Rosado, el exTimbiriche habló de las polémicas que ha enfrentado tras poner en pausa su matrimonio con la famosa conductora.

Así como en entrevistas pasadas, Erik volvió a hacer hincapié en que entre ambos sigue vivo ese sentimiento, pero la rutina y el tiempo los ha hecho replantearse su futuro juntos. La idea de poner distancia de por medio entre ambos no les surgió a ellos solos, sino que fue una recomendación que recibieron en terapia:

"La idea es la separación. Eso es el ejercicio que nos recomendaron, para ver precisamente si queremos divorciarnos o sí queremos estar juntos a full, con todo lo que esto conlleva", dijo.

Rubín también aclaró que esto no quiere decir que su relación ya no funciones, por el contrario, hacen tan buen equipo que esto no les ha permitido ver si la relación de pareja se ha transformado y es momento de dejarse, algo que termina sucediendo con muchos matrimonios:

“Estamos en el proceso de encontrarnos a nosotros mismos. Donde estamos, como pareja, sin duda funcionamos de muchas formas, pero veamos si funcionamos también de esa. No es fácil, hay que ser valientes y alrededor de todo esto surgen teorías, que si el especial, que si teníamos amantes ella y yo”, agregó.