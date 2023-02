Tras anunciar su separación de Erik Rubin, Andrea Legarreta también deja su programa

La situación por la que está atravesando Andrea Legarreta ha preocupado a más de uno, y es que recientemente se dio a conocer que se fue del programa matutino en donde trabaja luego de compartir con su audiencia que ella y Erik Rubín habían tomado la decisión de separarse definitivamente luego de 22 años de matrimonio.

Cabe señalar que hace un par de días, la conductora de televisión compartió en sus redes sociales un comunicado en donde dejaba en claro que lo que alguna vez existió entre ella y Erik Rubín había terminado definitivamente, no sin antes dejar sobre la mesa que entre ella y él aún seguía existiendo mucho amor, pero que ahora era diferente.

También puedes leer: Entre lágrimas, Andrea Legarreta revela los detalles de su separación con Erik Rubín

De acuerdo a las palabras que ella utilizó, la decisión de separarse se suscitó luego de que llegaron a la conclusión de que su amor había evolucionado, y que en ese momento de sus vidas se encontraban yendo hacia caminos diferentes.

Pero que el amor que se tuvieron los seguiría manteniendo juntos, no solo por sus hijas, sino por los negocios y proyectos que tienen en común.

Tras la fuerte noticia, Andrea se armó de valor y hace unos días compartió en “HOY” su sentir respecto a la situación que está viviendo y que ocurrió hace aproximadamente 5 meses.

Quizá te interese: Bellakath confiesa que gracias a que estudio en el CCH Sur tuvo su primer acercamiento a la fama

Entre lágrimas pidió respeto para ella y Erik, ya que durante el viernes se le vio desanimada, triste e incluso distante de sus colegas, invitados y secciones de la producción.

Por ello muchos televidentes expresaron su preocupación por lo que argumentaron que lo mejor sería que Legarreta se ausentara por algunos días.

Ante ello, la sugerencia se hizo una realidad pues en los últimos minutos del programa del viernes, previo a salir del aire, los conductores se reunieron para despedir la emisión.

Te recomendamos: Chabelo cumple 88 años y esto es lo que hace actualmente fuera de la televisión

Entre los que se encuentra Legarreta se irá del show por algunos días: lunes 27 y martes 28 por un presunto viaje a Colombia, del que no brindó mayor detalle.

“Les quiero decir que me voy a ir a Colombia porque no vengo lunes ni martes, para que luego no digan”, respondió.