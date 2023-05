Galilea Montijo rompe el silencio y aclara las dudas sobre su nuevo novio

Luego de que Galilea Montijo fuera vista paseando con su nuevo novio en una de las playas al sur de México, no le quedó de otra más que salir a dar la cara luego de la ola de especulaciones y rumores que giran en torno a su vida personal.

Y es que el tema de una nueva pareja causó controversia debido a que la conductora se divorció hace apenas 3 meses.

Quizá te interese: Captan a Galilea Montijo con su nuevo novio 12 años menor y tras 2 meses de anunciar su divorcio



Por lo que muchos usuarios de la red consideraron que no había pasado el tiempo suficiente para que se dejara ver con otra persona, incluso hay quienes pensaron que los motivos de su separación con Fernando Reina Iglesias pudo deberse a una “posible infidelidad”.

Y justo por ese tipo de comentarios fue que Galilea no dudo ni un segundo en salir en su defensa y explicar de alguna manera, lo que sucedió mientras caminaba con el modelo español Isaac Moreno en Holbox.

Por lo poco que se sabe, Galilea se espero a que bajara la euforia en torno a las fotografías para dar sus primeras declaraciones y evitar que se generara más polémica.

Te recomendamos: Así reaccionó Martha Higareda a las burlas y críticas de sus anécdotas: "La gente tiene la libertad de creerlas"

Fue así que en medio de la transmisión del programa que conduce tomó la decisión de hablar de su “actual novio”. “Ay, por estar en el chisme, ¿qué dijeron de mi novio?”, dijo Galilea refiriéndose a Johnny Depp, pero a partir de ahí no le quedó más que hablar sobre su situación sentimental actual, ya que sus compañeros la cuestionaron.

“Si me divorcié, no me capé”, dijo Galilea, lo que desató la risa de sus compañeros.

También puedes leer: Así trató de defenderse Patricio Borghetti tras críticas que recibió por su polémico comentario a Halle Bailey

Para que te hagas una idea, la palabra capé significa: Extirpar o inutilizar los órganos genitales a una persona o a un animal. De ahí puedes sacar tus propias conclusiones.

Por último, la tapatía dijo que su prioridad sigue siendo su hijo, con quien este fin de semana estuvo en Acapulco.