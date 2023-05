Bárbara Mori confiesa que por "culpa" del alcohol le fue infiel a una de sus parejas

Recientemente, se dio a conocer una noticia que desconcertó a más de uno, y es que Bárbara Mori se sinceró y confesó a sus seguidores que por culpa del alcohol cometió una infidelidad.

Por supuesto que la confesión llamó la atención de más de uno, ya que estamos acostumbrados a que la actriz sea muy reservada con su vida personal.

Relacionado a lo anterior, no tiene mucho que hemos podido ver a una Bárbara más abierta y sensible, y justo por eso fue que se atrevió a hablar de algunas cosas que se ha arrepentido del pasado, como por ejemplo que le fue infiel a una de sus ex parejas por beber alcohol en exceso.

"La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio, y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras", contó Bárbara.

La actriz nacida en Uruguay aceptó que de esta mala decisión aprendió a ser más congruente con sus acciones y decidió reducir su consumo hasta el punto de dejarlo por completo porque decidió que “ya no quería ser esa persona”.

"Entonces como que yo sentía que no quería ser esa persona, o sea, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía 'Ya no quiero ser él, ¿yo miento así?, no quiero ser esa persona'", explicó Mori.

