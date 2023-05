Muere Tina Turner, la "Reina del rock", a los 83 años

La cantante Tina Turner murio este miércoles a los 83 años, según ha confirmado su representante.

“Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, afirma el comunicado. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Turner ha sido una de las artistas más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What 's Love Got to Do with It y The Best, además vendió 200 millones de álbumes y ganó nueve premios Grammy.

La artista saltó a la fama en la década de 1960 como la pieza central de “Ike & Tina Turner Revue”, una banda de blues de St. Louis; durante 60 años se mantuvo como una de las cantantes más populares. Asimismo incursionó en el cine y la televisión.

La apodada la Reina del Rock ‘N’ Roll fue diagnosticada con un cáncer intestinal en 2016 y recibió un trasplante de riñón en 2017.