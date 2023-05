The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el juego que Nintendo jamás olvidará

La idea de este texto no es que sea una reseña más de las miles que ya rondan el internet sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Porque si lo fuera sería un análisis tardío y con un resultado que ya es obvio para millones, al menos ya más de 10 millones según es las cifras oficiales, de jugadores alrededor del mundo, que a una semana de su lanzamiento han llegado a la misma conclusión: The Legend of Zelda: ToK es un juegazo, no solo es el mejor juego que la Nintendo Switch tendrá en toda su historia, se trata de uno de los juegos más icónicos de su generación.

Sobra entonces decir que en efecto TLOZ: TOK es todo lo bueno que tiene The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero incrementado a la décima potencia: mejor historia, modo de interacción con los ítems, un mundo abierto más completo con al menos dos mapas y medios inmensos a explorar, así como un sistema de sandbox de construcción digno de competir contra pares como Minecraft y Roblox.

Está de más decir también y reconocer que quizá el mayor pecado de The Legend of Zelda ToK es que es un juego para Switch, una consola ya vieja a estas alturas, que si bien fue innovadora en su momento, hoy juega más como una limitante a lo que podría ser una increíble experiencia de juego. En donde si bien los gráficos no son, ni serán el tema central de un juego para Switch, el solo hecho de pensar que si la consola de Nintendo fuera un tanto más poderosa, podría explorar esta joya de la industria del entretenimiento a más de 30 cuadros por segundo y una resolución superior a 720p para quienes juegan en modo portátil.

Sin duda si es de reconocer, que, pese a todo, el Switch es capaz de correr el juego casi sin tiempos de carga, incluso cuando cambias entre mapas como las Islas del Cielo, Hyrule o Los Abismos. Y que pese a lo mucho que nos podamos quejar de Nintendo, la empresa y el desarrollador, hicieron lo impensable para un lanzamiento de este tamaño: lanzar un juego sin bugs, errores, ni crasheos. Algo que otras empresas debería tomar en cuenta para sus siguientes lanzamientos.