Redfall: un sangriento juego con potencial, pero con muchos errores

En cuanto a la jugabilidad, los protagonistas tienen poderes interesantes. Teletransporte, robots guía, rifles espectrales… Hasta un exnovio vampiro. Esto te permite mezclarlo con una buena variedad de armas y crear situaciones de combate entretenidas. Tanto solo como en cooperativo, los 4 personajes son agradables de manejar.

El gran problema radica en que la inteligencia de los enemigos es nula. Los humanos son tiros al blanco con inanimados. Puedes dispararles tranquilamente a 20 metros de distancia y no le atinarán a tu personaje (tiene puntería de Stormtrooper). Y los vampiros tienen un 50/50 de probabilidad de ser una amenaza. Usualmente se quedan trabados en el mapa o solo caminan y pegan sin cesar. Cuando llegan a responder adecuadamente, son amenazas potenciales y te hacen sudar la gota gorda.

Toro en una vidriería

Y la inteligencia artificial es sólo una de muchísimas fallas. También hay texturas que no cargan, personajes que no mueven la boca al hablar, fallas de conexión, animaciones incompletas o nulas entre otras cosas más. Todo esto podría perdonarse a la larga, pero lo que no está a discusión son lo errores que rompen el progreso. Muchos enemigos no aparecen o se traban, por lo que no puedes continuar. Vimos por momentos objetivos que se borran del mapa, lo que no te permite terminar misiones. Y la que nos pareció lamentable es que en la versión de PC (que fue la que probamos) se traba y cierra constantemente. La sal en la herida fue cuando recibimos un mensaje de “Memoria de video insuficiente” jugando con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 (la tarjetas gráfica más poderosa actualmente en el mercado de PC).

Éstas son las especificaciones de la computadora donde lo corrimos:

Procesador Intel Core i5-12600K

Enfriamiento líquido Asus ROG Strix LC 240 RGB

Motherboard Asus ROG Strix Z690-F GAMING WIFI

Memoria: 16 GB de RAM Kingston FURY Beast Black DDR5

Tarjeta gráfica: GeForce NVIDIA RTX 4090

Windows 11