Leonardo de Lozanne confirma reconciliación con Sandra Echevarría: "hay que hacer todo lo posible por rescatarlo"

Todo parece indicar que aún hay esperanza para el matrimonio que desde hace varios años sostienen Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne.

Y es que como muchos saben, hace algunas semanas dieron a conocer que se separarían, y aunque su relación estuvo en el limbo, hace poco volvieron a dar la cara y compartieron sus seguidores que estaban intentando darse una segunda oportunidad.

Cabe destacar que hasta el momento, Sandra es la que se ha mantenido más discreta en el tema, pero Leonardo tomó la decisión de romper el silencio y hablar un poco sobre cómo está su situación actual.

Afortunadamente, el músico aseguró que están platicando y se están dando otra oportunidad, sobre todo porque quieren que su hijo esté bien.

“Ya no es ninguna novedad, se dijo en todos lados, la verdad es que yo no es que no hable tanto de eso, lo que pasa es que yo soy más reservado, pero también en el mundo del rock no es tan importante la vida personal”.

Para esta reconciliación, el actor reveló que fue su hijo el que los motivo a estar juntos de nuevo: “Estamos en eso y creo que siempre hay que hacer todo lo posible por rescatarlo, sobre todo que tenemos un hijo y vamos muy bien”, explicó.

Finalmente, aseguró que no tiene el consejo ideal para salvar un matrimonio, pero si toma en cuenta el espacio entre los matrimonios, la cual no tiene que terminar en divorcio.

“Mucha gente dice ‘Ya, el divorcio’ y no, es una separación estratégica para darte ese espacio, porque solamente desde fuera muchas veces puedes entender lo que está pasando adentro”.

