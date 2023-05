Lucía Méndez revela sus intimidades junto a Luis Miguel

Desde hace mucho tiempo Lucía Méndez habló sobre el presunto romance que tuvo con Luis Miguel.

Fue durante el programa “Pinky Promise” en donde fue invitada junto a Pepillo Origel que reveló que la primera noche que pasó con el cantante ella no recuerda nada porque se le pasaron las copas.

“Cuando fui a Miami a cantar me tocó la puerta del hotel, llegó en smoking y con una botella de champaña (...) Entró y no supe qué pasó, porque de repente me tomé una copa y me puso borrachísima y al otro día desperté junto a él y dije ‘¡ah caray!’ Me enojé y lo corrí de la suite”, contó.

Destacó que durante mucho tiempo el intérprete de “La Incondicional”, de 53 años, le rogó bastante, por lo que después de tiempo lo volvió a ver y tuvieron una historia muy pasional… ¡de 6 meses!

“Muy cuero, muy pasional, muy lindo, delicioso, nos la pasamos muy divertido (...) duró como seis meses”, confesó.

Asimismo la artista, de 68 años años, aseguró que nunca tuvo demasiado interés en el cantante, pues ella es mayor y no la impresionaba.