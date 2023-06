Esto respondió Michelle Salas al preguntarle si invitará a Luis Miguel a su boda para entregarla en el altar

Recientemente, Michelle Salas llamó la atención de las redes sociales luego de compartir en una entrevista la respuesta a si invitará a su papá Luis Miguel a su boda para entregarla en el altar.

Relativamente, falta poco para que Michelle una su vida para siempre a la del empresario Danilo Díaz, ya que hasta el momento se sabe que la pareja podría contraer matrimonio a finales de este 2023.

Debido a que su padre ha estado en las conversación de las redes sociales por los próximos conciertos que dará, Michelle fue cuestionada sobre sí quisiera que su padre la acompañara en el día más importante de su vida.

Su respuesta fue que: “Pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar”; aunque por otra parte recalcó que toda su familia está cordialmente invitada al evento, dando a entender que hasta al “Sol de México” le llegó la invitación”.

Cabe destacar que cuando Michelle compartió la noticia en sus redes sociales, su madre dejó un comentario en el que dio a entender que ella sería quien caminará junto a la modelo en la ceremonia, situación que llamó mucho la atención.

¿Tú qué opinas? ¿Quién la entregará en el altar?

