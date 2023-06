Disney habría perdido el 95% de su material clásico y Mickey Mouse será del dominio público en 2024

Disney podría estar pasando por uno de sus momentos más difíciles, y es que recientemente se dio a conocer que la compañía perderá el 95% de su material clásico, incluido el personaje de Mickey Mouse para 2024.

Hasta el momento se desconoce con exactitud cuales son las películas que están en riesgo, pero algunas que están en el radar son: “Blancanieves”, “Bambi”, “Fantasía” y hasta “Pinocho”.

También puedes leer: Ésta es la trágica historia de amor que inspiró a "La Sirenita"



Con lo anterior queda claro que la historia de Walt Disney Company no se explica sin la cantidad de clásicos que acumula en sus arcas, aunque a décadas de distancia quede más bien el recuerdo y las producciones completas, no así el material de origen. Por lo que no es difícil pensar qué, a mediados del siglo pasado, los métodos de construcción de una cinta eran distintos y más complejos.

La historia la cuentan las personas de espinof, ellos aseguran que cerca del 95% del material original de esas películas habría sido destruido por culpa del propio estudio y de sus animadores. Cuando las películas fueron construidas no existían los métodos digitales, sino que el proceso era más rústico.

Quizá te interese: Así luce Halle Bailey como Ariel en el primer tráiler de “La Sirenita”

A decir de espinof, fue el animador de Disney, Arthur Stevens, quien aseguró que los animadores solían arrojar al suelo lienzos con lo que serían fotogramas de las películas. Los lienzos terminaban básicamente acumulados en pilas. La estimación de espinof es que solo uno de cada 20 artículos de los contenidos originales fueron resguardados.

Algo que es importante mencionar es que la compañía del ratón nunca ha aclarado cuánto del material original que tiene aún lo preserva, pero algo cierto, es que tiene todo un edificio para resguardar todos los materiales físicos que tiene.

Te recomendamos: Este chico vive con los personajes de Disney. Mira las fotos