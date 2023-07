Fallece el nieto de Robert De Niro a los 19 años

Recientemente, se dio la lamentable noticia de que el nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro había fallecido a la corta edad de 19 años.

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte del joven, sin embargo, en las redes sociales de sus familiares se ha dejado entrever el profundo dolor por el que están atravesando en este momento.

Drena De Niro, madre del joven e hija de Diahnne Abbott, fue la encargada de dar la noticia a través de Instagram:

"Mi bello y dulce ángel. Te he querido más allá de las palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste profundamente querido y desearía que el amor pudiera haberte salvado”.

De igual forma, Drena finalizó su mensaje dirigiéndose a Carlos Mare, padre de Leandro. "Lo siento mucho, mi bebé. Lo siento mucho, Carlos Mare. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño", concluyó.

Por su parte, Mare contestó a De Niro dejando un comentario. "Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora tenemos que superar con nuestras familias y amigos. Él es un hijo de Dios ahora. En esta luna llena, su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad”.

Por el momento no se ha desvelado la causa de la muerte de Leandro De Niro, que había seguido los pasos de su abuelo y había trabajado puntualmente como actor. El intérprete hizo una aparición en Ha nacido una estrella como el hijo de Noodles (Dave Chappelle), mejor amigo de Jack (Bradley Cooper). Anteriormente también había hecho apariciones breves en Cabaret Maxime (2018) y The Collection (2005).

Finalmente, es importante mencionar que Robert De Niro adoptó a Drena en 1976 cuando se casó con Diahnne Abbott. Ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a un hijo en común, Raphael. Durante su segundo matrimonio con Toukie Smith, De Niro fue padre de los mellizos Julian y Aaron. Ambos nacieron por gestación subrogada en 1995. En 1998, De Niro y su entonces esposa, Grace Hightower tuvieron un hijo, Elliot, y en 2011 una hija, Helen, también nacida a través de un vientre de alquiler.

