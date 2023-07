Protocorgi, ladridos, disparos y destrucción espacial

Si creías que un videojuego sobre un perro Corgi, fusionado con un robot que dispara misiles y rayos en el espacio sería extravagante, aquí te adelantamos que Protocorgi trata precisamente de eso, por lo que aquí te contaremos si vale la pena o no adentrarse en el espacio junto a un lomito cyborg.

El título no necesita de una historia compleja para comenzar a jugar y pasar horas destruyendo enemigos, ya que todo se cuenta desde la cinemática inicial. La trama consiste en que la persona que creó al perro cyborg que es protagonista de nuestro juego, es secuestrada por una especie de otro planeta que los invade. Aquí es cuando nuestro cachorro que nos hace recordar al robot nipon Astroboy, ya que deberá rescatarla y de paso, salvar a su mundo de la invasión.

Protocorgi utiliza la mecánica de juego en 2D en el que avanzaremos a través de obstáculos y enemigos que deberemos derrotar con nuestro potente ladrido que es nuestra arma básica, o con múltiple armamento que iremos obteniendo conforme juntemos puntos al vencer naves, destruir objetos o recoger frutas, estas armas van desde un rayo láser hasta bombas de luz que acaban con todos los enemigos en pantalla, siendo una fórmula sencilla y divertida, por lo que podrás pasar mucho tiempo jugando, aunque hay un punto que merma la experiencia.

Lo que no nos agradó, es que la campaña, se conforma por un único nivel dividido en fases que deberás completar con una sola ronda de vidas y reapariciones, y aunque pueda parecer desafiante al principio, después de un par de horas se vuelve repetitivo, ya que siempre encontrarás los mismos enemigos y cantidad de cosas en el mismo lugar, algo que cambia, pero no lo suficiente, si eliges un nivel de dificultad más alto o más bajo.

No obstante, cada vez que llegues a una fase más lejos de la campaña, irás desbloqueando más vidas y reapariciones, así como nuevos niveles de dificultad para tener una sensación de progreso, y que esto te facilite la llegada al final.

Otro punto interesante de Protocorgi es que cuenta con un creador de niveles, en el que podrás crear tu propio desafío con obstáculos y enemigos, así como colocar a un jefe al final de cada fase. La interfaz para ello es intuitiva y permite tener control total sobre las cosas, así como probar el nivel antes de guardarlo o compartirlo con la comunidad.

Este último punto es el que más nos gustó, y consideramos que lo más fuerte por la cantidad de niveles que comparte la comunidad. Por lo que no importa si no eres tan bueno creando tus propios retos, los demás usuarios te darán mapas por los que ladrar y explotar cosas, así que este apartado te dará la variedad que la campaña no puede ofrecerte.

Nosotros lo probamos en Nintendo Switch OLED y su rendimiento es estable sin ninguna caída de fotogramas, tanto en el modo sobremesa como en el portátil. Adicional usamos sin problemas los JoyCon y un mando pro para jugar en ambas modalidades y tampoco tuvimos ningún inconveniente.