Ryan Gosliing asegura que no conoce a Martha Higareda

Margot Robbie y Ryan Gosling son la sensación en México, luego de que se dieran a la tarea de estar en varias alfombras rosas y conferencias de prensa promocionando la película de “Barbie”.

Por supuesto que ante su llegada, las preguntas del público en general y reporteros de diferentes medios de comunicación no se hicieron esperar, pues todos querían aprovechar el momento para preguntarles cosas que no se podrían repetir.

Como por ejemplo, si era verdad que Ryan Gosling conocía a Martha Higareda…

Y es que como muchos recordarán, hace un par de semanas, Martha se convirtió en el foco de atención de la red, luego de que algunos usuarios recopilaran algunas de sus anécdotas, las cuales muchos catalogaron como “mentiras”.

Lo anterior podría confirmarse luego de la respuesta inesperada que dio Ryan al preguntarle que sí conocía a la actriz mexicana.

Y es que, en ese sentido, uno de los reporteros presentes aprovechó el momento y captó la atención del actor canadiense al preguntarle: “¿Conoces a la actriz Martha Higareda?“.

“¿Quién es? No, lo siento“, respondió Gosling.

Defienden a Martha Higareda

A pesar de que Ryan Gosling negó conocer a Higareda, lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales como Instagram, fue la forma en la que el matutino de TV Azteca reveló la información, pues aseguran que sólo fue con el objetivo de exhibirla y molestarla.

“Ella jamás dijo que él la conociera, dijo sobre el incidente que tuvo en un restaurant pero jamás hablo sobre que se conocen”, “Ya déjenla tranquila, no me gusta esta versión de venga la alegría. Este programa ya no es mismo” y “Ella no dijo que lo conociera como amigos, simplemente contó que un día la ayudó en no caerse. No entiendo por qué las personas sacan de contexto lo que dijo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.