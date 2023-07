Estos son los mejores looks de Margot Robbie en las alfombras de Barbie

Ahora bien, en la conferencia de prensa en Seúl, Robbie hizo referencia a la muñeca ‘rosa brillante’ de 1964 con un traje de falda rosa adornado con tachuelas de cristal de Moschino, con un bolso acolchado en forma de corazón, un sombrero con moño y unos zapatos Manolo Blahnik rosa brillante.

Margot en la conferencia de prensa de Seul / Vogue México y Latinoamérica

No obstante con los looks de impacto ya mencionados, Margot se vistió como la muñeca ‘del día a la noche’ de 1985, luciendo un traje de poder rosa que es un look personalizado de Versace, con un teléfono brillante, un sombrero de fieltro blanco y zapatos de Manolo Blahnik.

Margot vistió como la muñeca ‘del día a la noche’ de 1985 / Vogue México y Latinoamérica Durante la promoción de Barbie en Sydney, Robbie lució un minivestido ajustado a rayas de Hervé Léger, que hacía referencia a una muñeca Barbie original de 1959. Su estilista Andrew Mukamal se fijó en los detalles de la muñeca original y le añadió unos tacones peep-toe de Manolo Blahnik. Margot también se peinó con la misma coleta alta. Margot lució como la primera muñeca de Barbie / Vogue México y Latinoamérica