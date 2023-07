“No dije que me conocía”: Martha Higareda aclara lo ocurrido con anécdota de Ryan Gosling

Una vez más, Martha Higareda es el tema de conversación de las redes sociales, esta vez porque no pudo evitar las preguntas acerca de Ryan Gosling, quien estuvo de visita unos días en la CDMX, con motivo del estreno de la película “Barbie”.

Recordemos que hace unas cuantas semanas, Martha se convirtió en la tendencia de la red, luego de que varios usuarios recopilaran varias de las anécdotas que ha contado en su podcast.

Cabe señalar que entre esas historias, está una que se relaciona directamente con Ryan Gosling, pues de acuerdo a lo contado por la actriz, el famoso actor la habría salvado de caer en un restaurante, sosteniéndola en brazos.

Sin embargo, pareciera que todo el universo conspiró para que algunas personas pudieran desmentir la anécdota de la actriz, ya que hace poco, en una alfombra rosa, se le cuestionó al actor de Barbie que si conocía a Martha Higareda…

Para sorpresa de muchos, Gosling aseguró que no la recordaba, que no la conocía.

Por supuesto que dicha respuesta no tardó hacer eco en las redes sociales, ya que muchos internautas comenzaron a decir que Martha solo había dicho mentiras respecto a lo que había pasado con Ryan.

Al respecto de lo anterior, Higareda no tardó en dar la cara, y aseguró ante todos sus seguidores que “ella nunca había dicho que lo conocía o que fueran amigos, sino que simplemente él la ayudó a evitar un accidente”.

“Amigos, efectivamente, yo no dije que Ryan Gosling me conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos, Y sí, es un caballero, un gran actor”.

