Repartidores bautizan a una mujer como “Lady Paquete” y esta es la razón

Muchas son las cosas que a diario se hacen virales en las redes sociales, como por ejemplo, la historia que te contaremos el día de hoy, en donde una mujer se hizo viral luego de molestarse con unos repartidores solo porque le pidieron una clave obligatoria para entregarle su paquete.

Por lo que circula en la red, al parecer la mujer se negó todo el tiempo a dar una palabra clave requerida, por lo que a los repartidores no les quedó de otra que no entregarle su paquete.

Al respecto, ella no pudo controlar su enojo y comenzó a pelearse con los repartidores de Mercado Libre, de hecho los acusó de que se querían quedar con su paquete.

Justo por el alboroto que la mujer generó, en las redes sociales la bautizaron como “Lady Paquete”.

La historia no terminó ahí, ya que la mujer al no ver reacción de los repartidores hurtó otros dos paquetes, los cuales no le pertenecían.

Posteriormente, marcó a un hombre, quien le indicó la palabra clave. Paralelamente, los repartidores llamaron a la policía, ante el temor de que la mujer les robara los dos paquetes que había tomado

Y mientras los repartidores indicaban a la operadora que estaban en la delegación Venustiano Carranza, el menor lloraba y pedía a su mamá que detuviera la situación, a lo que ella respondió:

“No pasa nada, es que no me quieren entregar tu paquete y yo ya pagué por él, o sea no me están haciendo ningún favor”.

Al final, la mujer dijo su palabra clave, no fue necesario que interviniera una patrulla y ella devolvió los dos paquetes que había arrebatado a los repartidores. Decenas de usuarios criticaron la actitud de la mujer, sobre todo estando su hijo presente.

“Se ve que no le importa hacer pasar un momento malo a su hijo por algo que no vale la pena”, escribió un usuario.

