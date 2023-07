Margot Robbie asegura que su visita a México fue mejor que el Festival de Cannes

En las últimas semanas, Margot Robbie se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales, y no es para menos, ya que la actriz ha lucido espectacular en cada una de las alfombras rosas que ha pisado alrededor del mundo.

Estaremos de acuerdo en que uno de los mejores momentos o recibimientos que ha tenido Robbie ha sido en la Ciudad de México, y es que miles de personas asistieron a la alfombra rosa tan solo para verla a ella y a Ryan Gosling.

Al respecto del gran evento que se dio en tierras mexicanas, Margot aseguró sentirse sorprendido y feliz, ya que lo que percibió ese día fue incluso mejor que asistir al Festival de Cannes.

Fue durante una entrevista que la intérprete de Barbie confesó que los fanáticos mexicanos le dieron un recibimiento tan cálido y emotivo como el que nunca había experimentado en su carrera artística. Incluso, comparó la visita al territorio nacional con el Festival de Cannes.

“Ayer estuvo muy cerca de ser perfecto. Amo viajar y he estado en México en muchas ocasiones, y amo estar aquí, pero lo que pasó ayer, literalmente, nunca había experimentado algo así. He estado en Comic Con, he hecho premieres y he estado en Cannes, pero nada se compara con lo que vivimos ayer”, dijo.

Además de lo anterior, ella aseguró que tuvo sentimientos encontrados tras ver el amor de los fanáticos de México hacia ella y a la película de Barbie, al punto de que casi lloró en plena presentación.

“Honestamente, fue conmovedor. Podría llorar solo de pensar en eso, fue increíble. Gracias, muchas gracias. Fue increíble todo el entusiasmo [...] y pensaba, ‘¡Dios mío, si pudiera capturar este momento y guardarlo para siempre, nunca volvería estar triste!'. Gracias”, recalcó.

