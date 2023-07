“No, no vas a sacar esa canción”: Shakira defendió a capa y espada el trabajo que hizo con Bizarrap

Shakira sigue siendo el tema de conversación de las redes sociales, y era de esperarse, ya que en los últimos meses, los comentarios en las redes sociales se han enfocado en opinar sobre la relación que tuvo con Gerard Piqué, y más reciente, con el cúmulo de éxitos que ha cosechado con el lanzamiento de su nueva música.

Como bien sabemos a estas alturas, Shakira no ha hecho más que brillar, pues todas las canciones que ha sacado en las últimas semanas, han sido de las más escuchadas en el mundo.

Estamos seguros de que “Te felicito”, “Monotonía”, “Session 53”, “TQG”, “Acróstico” y “Copa Vacía”, ya han sido cantadas por millones de personas en todo el planeta, así como tú que estás leyendo, que seguramente, te sabes más de una…

Aunque ahora son un éxito los temas anteriores, lo cierto es que Shakira estuvo a punto de no sacar el sencillo que hizo en colaboración con Bizarrap, ya que en varias ocasiones se lo quisieron impedir.

Y es que recientemente, la cantante colombiana habló del contenido de la letra de Music Session #53 y sobre cómo reaccionó su equipo de trabajo cuando escuchó el mensaje que iba dedicado a Gerard Piqué.

"Tienes que cambiar la letra", contó Shakira que le dijeron personas muy cercanas de su entorno laboral sobre la canción que lanzó junto a Bizarrap, Music Session #53. El miedo por el contenido de las palabras y la sinceridad del dolor de la cantante colombiana, pensaron, podría ser perjudicial.

La colaboración entre Shakira y Bizarrap juntó más de 577 millones de reproducciones en YouTube y más de 700 millones en Spotify. La letra de la canción está dedicada, sin eufemismos, a su expareja Gerard Piqué y a su flamante novia Clara Chía.

En una entrevista que dio al programa Primer Impacto, de Univisión, Shakira habló sobre el mensaje, el contenido de la canción: “No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba”. Luego, sorprendió al confesar que tuvo que defender la letra frente a su equipo de trabajo: “Mucha gente alrededor mío y de mi equipo me decía ‘no, Shakira, no vayas a sacar esa canción, pero ¿qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra’”.

Pero, a pesar de todos los comentarios, Shakira no quitó el dedo del renglón e insistió en que si sacaría la canción. “No, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o un funcionario público, soy una artista y tengo que expresarme, expresar lo que siento, como lo siento y sublevar esas emociones y es que no tengo otra manera de hacerlo”.

