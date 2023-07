Wendy Guevara rompe en llanto luego de que Bárbara Torres le dijera: “Tú no eres mujer”

Wendy Guevara es uno de los temas de conversación más frecuentes de las redes sociales, y es que se ha convertido en una de las participantes de “La Casa de los Famosos” más querida.

Cabe señalar que muchas cosas son las que han hecho a Wendy muy popular, como por ejemplo su forma de ser, las frases que ha puesto de moda y por supuesto su personalidad, ya que se ha caracterizado por mostrarse como una persona muy segura de sí misma.

Sin embargo, y a pesar de todo lo que proyecta, hace poco desconcertó a todos, luego de que rompiera en llanto al escuchar un comentario ofensivo por parte de Bárbara Torres.

Por lo que se sabe, todo comenzó cuando Wendy fue comida por primera vez junto a Jorge Losa, Poncho de Nigris y Bárbara Torres, quien en un desesperado llamado por ser salvada lanzó un comentario discriminando a la influencer que entre lágrimas relató la incómoda charla con la actriz.

“Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (…) Yo le dije a ‘Barry’ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y sen**, tú eres hombre”, dijo la actriz de “La Familia P. Luche” causando gran indignación entre todos lo integrantes de la casa que notaron la incomodidad de Wendy Guevara al relatarlo entre lágrimas.

Y las cosas no se quedaron ahí, ya que al ver la cara de tristeza de Wendy, Sergio Mayer y Poncho de Nigris salieron en su defensa.

Ellos de inmediato intentaron hacerle ver su error a Bárbara Torres señalando que Guevara ingresó a “La Casa de los Famosos México” representando al grupo de mujeres tal y como ella lo estaba haciendo, pese a ello continuó con los comentarios.

“Wendy es mujer. Ella representa mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma”, puntualizó Sergio Mayer mientras Poncho de Nigris apoyaban a Wendy Guevara tratando que la actriz comprendiera la gravedad de sus palabras.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y una vez más los fanáticos se unieron para defender a Wendy Guevara. "Me encantó ver como Sergio y Poncho la defendieron", "Con la niña no", "Wendy tiene la fortaleza para soportar eso y más", "Sí le dolió a Wendy", "¡Qué onda con Bárbara!" y "Los ojitos de mi Wendy", fueron algunos.