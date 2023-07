Sacerdote causa controversia al compartir polémica foto de su aniversario

Recientemente, un sacerdote causó controversia en las redes sociales luego de que compartiera en sus redes sociales unas fotografías besando a su esposa y utilizando al mismo tiempo la sotana.

Esta es la historia del Padre Alberto Cutié, un sacerdote católico que generó controversia en la red tras la publicación de un par de fotografías para celebrar sus 14 años de matrimonio.

Una de las fotografías que más polémica generó fue una en donde el Padre Alberto luce su traje clerical mientras besa a Ruhama, su esposa. Tal situación generó una ola de críticas en la publicación por parte de los usuarios.

Las fotografías del reconocido sacerdote de origen cubanoamericano recibió miles de ‘me gusta’ por parte de los internautas, sin embargo, además de comentarios positivos y felicitaciones, también despertó la sorpresa entre algunos usuarios quienes se mostraron impresionados por las fotos debido a que es un sacerdote.

“Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite", se puede leer en uno de los comentarios.

El Padre Alberto respondió a este comentario aclarando que, si bien es un sacerdote católico, no pertenece al rito romano. "Señora, soy sacerdote católico, pero no romano. La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!".

