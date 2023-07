Ninel Conde responde a los ataques que recibió tras cantar “Sálvame” de RBD

Hace unos días, a todos sorprendió ver un video de Ninel Conde cantando a todo pulmón la canción más popular de la banda mexicana RBD, “Sálvame”.

Por supuesto que muchos de los comentarios que generó su interpretación no fueron positivos, ya que muchos criticaron el tono de su voz.

Ante el bullying que se estaba generando en contra de ella, a Ninel no le quedó de otra que dar la cara y pedirle a sus detractores que pararan con sus comentarios.

Parte de los argumentos que dio la también actriz para justificar su interpretación fue que, “habían distorsionado su voz”.

"La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio... distorsionando mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original sin trucos de mala edición", escribió.

Pero eso no fue todo, Ninel también explicó que desde hace más de 10 años ha sufrido de los malos comentarios, ataques y crueles burlas hacia su persona. En un principio el "hate" que recibía, reveló, llegó a sumirla en una profunda depresión, pero ahora, con el pasar de los años, lo único que lamenta es que exista tanta gente capaz de atacar a otros para sentirse bien con ellos mismos.

"Después de tantos años de mover el abanico ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es . Y no se les olvide que la que puede puede y la que no que critique", finalizó.