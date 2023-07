¿La comprarías? Crean bicicleta con llantas cuadradas

¿Eres de las personas que disfruta los paseos en bicicleta, y que además disfruta de las innovaciones en cuanto accesorios para las mismas? Si es así, estamos seguros de que lo que te contaremos a continuación te volará la cabeza.

Y es que recientemente, se dio a conocer la primera bicicleta con llantas cuadradas.

Cabe señalar que este proyecto fue creado por un grupo de expertos que realiza “vídeos de ciencia y más”, no tiene ningún valor científico o práctico real que podamos encontrar, pero es una de las formas en las que una idea original puede tomar forma con creatividad, herramientas y conocimientos de ingeniería.

Por los detalles que se tienen, se sabe que las ruedas están hechas de acero en ángulo C, lo que las hace robustas e increíblemente pesadas. Cuentan con radios que montan un cubo central para unir las "ruedas" al eje de una bicicleta.

Sin embargo, los cuadrados no están diseñados para rodar como las bicicletas tradicionales, sino que están equipados con engranajes y rodillos, sobre los que se coloca una pista hecha de cadena de bicicleta y neumáticos. Cuando alguien se sube a ella y pedalea, no gira la rueda en sí misma sino la pista, que es lo que impulsa la bicicleta, pero el mecanismo que hace que la bici se mueva está perfectamente camuflado y nos ofrece la ilusión óptica de que la rueda se desplaza como las de una bicicleta al uso (aunque no se así).

No es una idea completamente nueva, aunque los decididos ingenieros detrás del canal de YouTube The Q han logrado construir una bicicleta con ruedas cuadradas que da la impresión que rueda tan cómodamente como una bicicleta con ruedas redondas.

