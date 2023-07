A Margot Robbie “le pareció una derrota” no besar a Ryan Gosling en Barbie

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más populares en el mundo, sobre todo ahora que deslumbró a todos con su papel en Barbie.

Por supuesto que la ya famosa cinta no hubiera tenido la misma chispa sin el talento y encanto de Ryan Gosling, quien supo interpretar de una manera perfecta a Ken, quien ahora sabemos no necesariamente es el novio de Barbie, sino un gran amigo.

Relacionado a lo anterior, en los últimos días, muchos internautas se han hecho la pregunta del porqué en la cinta no hubo un beso entre Margot y Ryan, y la respuesta es muy simple, y se basa en que el guión estaba enfocado en que las mujeres no necesariamente necesitan a un hombre para ser feliz, asimismo, priorizaron a los hombres en el sentido de que su estabilidad emocional no depende de una mujer, es decir, que él puede existir por sí mismo.

Al respecto, hace poco se le preguntó a Margot sobre cuál era su opinión respecto a que no besó a su compañero de escenas, y la respuesta que dio sorprendió a todos.

"Todas mis amigas decían: 'Bueno, hiciste una película completa con él, ¿y no te besas?'", dijo Robbie, a la revista. "'¿Qué te pasa? ¡Pensé que estabas a cargo de esto!' Yo estaba como, 'Lo sé, no puedo tachar eso de [mi lista]'", añadió, asegurando que no le habría desagradado besarlo.

Cabe destacar que a australiana ha tenido la oportunidad de besar a varios de sus compañeros de set y cumplir alguno que otro sueño, como la vez que le pidió a Damien Chazelle que modificará el guión de Babylon para que ella pudiera besar a Brad Pitt, sin embargo en esta ocasión no corrió con tanta suerte.

De hecho, cuando la revista People le preguntó que pensó sobre no besar a Gosling, Robbie respondió: "¡Uh, no! Eso no me pareció una victoria".

Pero contrario a lo que piensa Margot, Gosling aseguró que para él fue un alivió que las escenas de besos se eliminaran de la cinta.

"Fue muy divertido tratar de descubrir cuál podría ser su idea de besarse", dijo Gosling a PEOPLE, y agregó: "Estoy muy contento de que todo eso haya sido eliminado".