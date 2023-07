Cynthia Rodríguez cuenta los detalles de cómo Carlos Rivera le pidió matrimonio

Una de las parejas más queridas del medio del espectáculo mexicano sin duda es la de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

Y es que para llegar al punto en donde están, prácticamente mantuvieron su relación fuera del lente público por poco más de seis años.

De hecho, fue hace tan solo unos meses que ambos tomaron la decisión de compartir con sus seguidores lo que estaba ocurriendo en su vida.

Para sorpresa de muchos, la pareja dio a conocer que ya habían contraído nupcias y que además estaban en la espera de su primer bebé.

Aunado a lo anterior, recientemente Cynthia dio una entrevista exclusiva al programa de televisión “Ventaneando”, y ahí aseguró que años antes ya había tomado la decisión de congelar sus óvulos, pues no había certeza sobre el tiempo en que ella y Carlos decidirían convertirse en padres.

No obstante con eso, la conductora contó detalles sobre cómo Carlos le pidió que fuera su esposa y unieran sus vidas para siempre.

“Fue tan bonito, es que de verdad ese hombre es un sueño, de verdad es un sueño y estoy embarazada, estoy súper feliz. Es que es imposible no emocionarse con algo así. Yo soñaba mucho con esta vida, yo soñaba con casarme. Estábamos de viaje en España y fuimos a ver a la Virgen de Lourdes a pedir, porque sabíamos lo que venía, regresando a Madrid y entonces, yo le había dicho a Carlos, ‘mi amor no tenemos fotos nuestras’”.

“Y me dijo: ‘Sabes que, ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de vestuario’ ‘Ya lo preparé todo’ entonces, empezaron las fotos en el pasillo, en la habitación y entonces, me dice ‘voy a bajar para ver si el jardín está desocupado, está libre’”.

Por lo que contó la futura mamá, Carlos le preparó una sorpresa muy especial en un lujoso hotel de Madrid.

“Me tomó de la mano y él había pedido un salón del hotel Ritz en Madrid, hermoso y lo que hizo fue que llenó de flores todo el salón y tenía músicos de cuerdas, un pianista. Antes de que se abriera la puerta le digo ‘Van a ser aquí’ y me dice ‘Si’ y yo ‘Vamos a cenar’. Se abren las puertas, estaba lleno de orquídeas, los músicos empezaron a tocar y me dice ‘Te preparé un concierto solo para ti’”.

Además de eso, la también cantante recordó que ella siempre le había pedido a su ahora esposo que le hiciera una carta.

“Hay una historia, que él ya contó, de una canción que se llama la carta; yo hace muchos años cuando empezamos a salir, le dije, porque yo soy mucho de escribir cartas y mensajes, le digo ‘Mi amor, ¿por qué no me escribes una carta?, sí una carta’… y me dice ‘No, yo no escribo cartas, yo hago canciones’ y ese día, me dice ‘¿Qué crees?, te acuerdas de la carta que me habías pedido, es que te la escribí’”.

“Empieza la música y empieza a cantar. Y yo, es una canción, ‘si me dejas proponerte que lo haga cada día de todos los que me queden por vivir, quiero preguntarte con mi entero corazón que si me aceptas que los viva junto a ti’ y hasta ahí”.

¿Qué opinas del momento especial que tuvo la pareja?