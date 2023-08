Katy Perry se sincera y revela por qué no ha sacado música nueva

Katy Perry es una de las artistas más entrañables y queridas del mundo, y no es para menos, ya que desde hace más de una década ha cautivado a sus millones de seguidores con su personalidad única e inigualable voz.

Relacionado a lo anterior, ya son muchos los que se preguntan por qué en los últimos años, Katy no ha sacado a la luz nueva música, y aunque en un principio todo era una incógnita, recientemente, ella contó las razones que tiene para esperar a mostrar algo nuevo y sobre todo qué es lo que ronda por sus pensamientos en la actualidad.

También puedes leer: Antes de colapsar, Madonna estaba con Katy Perry ¿Preparaban una colaboración juntas? Esto sabemos

Cabe señalar que Katy tomó la decisión de priorizar su vida familiar antes que su carrera musical, de hecho, es por eso que desde que nació su hija Daisy Dove en 2020, la cantante reconoce que ella es su prioridad número 1.

La intérprete de "The one that got away", quien comparte a su hija de tres años con el actor Orlando Bloom, dijo en el programa Good Morning America que, pese a que no ha lanzado música desde el nacimiento de su primogénita ha escrito mucho más sobre el amor incondiconal.

“No he publicado ningún material nuevo desde que mi querida Daisy Dove nació. Creo que estoy escribiendo mucho y he escrito mucho desde un lugar de amor, siento mucho de eso, tanto amor porque incondicional, ese amor que nunca supiste que existió".

Quizá te interese: Así fue el momento viral de Katy Perry en la coronación del Rey Carlos III

Katy Perry está decidida a disfrutar de un tiempo de calidad con su familia antes de embarcarse en la siguiente fase de su carrera y justo por eso le pidió a sus fans que sean pacientes con ella.

“Siempre estoy escribiendo, lo he estado haciendo, pero creo que lo que es realmente importante para mí es celebrar el mundo que tengo, construir con todas estas maravillosas canciones y ser responsable de la vida de una niña de tres años. Volveré, pero debo hacerlo bien”.

Te recomendamos: Rompimiento con canciones: Estos famosos lanzaron temas de despecho dedicados a sus ex