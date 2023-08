Sony HT-A5000: un equipo pequeño de gran poder sonoro

Las barras de sonido son una categoría que poco a poco han ganado la atención del público, y Sony nos trae su más reciente opción en este rubro. La Sony HT-A5000 integra sonido envolvente, puerto HDMI-eARC y la capacidad de expandir el número de bocinas. Veamos cómo trabaja todo al unísono en este gadget.

Especificaciones

450W

1 puerto HDMI eARC

Dolby Atmos

Dolby Vision

5.1.2 canales

Chromecast integrado

Spotify Connect

Sonido envolvente propietario

Diseño

Si no está roto, no lo arregles: Sony mantiene la forma de la barra de sonido clásica. Forma rectangular de bordes suaves, color negro mate. Tal vez la barra no destaque visualmente, pero al mismo tiempo, se integra sin desentonar en su ambiente. Elegante y sencillo sería la forma de resumirlo.