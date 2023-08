VIVO V25 5G, un paso para la marca que puede mejorar

A inicio de año tuvimos oportunidad de probar el VIVO Y35, ahora tocó el turno de evaluar el V25 5G, un smartphone enfocado a la gama media que puede ser el primer paso de la marca para llamar la atención del público en un futuro próximo con ciertos ajustes.

Especificaciones

Panel: 6.44 pulgadas AMOLED FHD+ (2404x1080)

Procesador: MediaTek Dimensity 900

RAM: 8GB

ROM (Almacenamiento interno): 128GB

Batería: 4,500 mAh

Cámara frontal: 50MP

Cámara trasera: 64MP principal, 8MP gran angular, 2MP macro

Rendimiento

Este equipo cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 900 enfocado especialmente en la gama media, notamos un encendido rápido, que pone casi al instante todas las aplicaciones que tenemos instaladas. En el caso de aplicaciones de uso común como Facebook, Twitter, mail de Outlook y YouTube, presentó una respuesta y navegación favorable entre las mismas. Aunque casi imperceptible, reparamos en una ralentización mínima, que quizá corresponda a alguna optimización futura del sistema.

Sin lugar a duda el apartado gaming, que no es de sus fuertes, destacó con gráficos aceptables en Asphalt 9, Call of Duty Mobile y PUBG MOBILE, pese a no permitirnos alcanzar la máxima calidad visual, los detalles en los biomas y superficies es razonable, ya que la reacción del panel táctil facilitó nuestro recorrido en los momentos más álgidos de nuestras partidas. Más adelante detallaremos el funcionamiento de su cajón especial para videojuegos, con el que el sistema promete sacar el mayor provecho al hardware del dispositivo.