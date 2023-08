Mortal Kombat 1, estuvimos en el reino inferior por un momento

La nueva entrega de NetherRealm Studios saldrá a la venta en menos de un mes. Y para todos aquellos que pre ordenaron Mortal Kombat 1, tuvieron acceso a la beta abierta este fin de semana pasado. Tuvimos la fortuna de probarlo y a continuación les daremos nuestras primeras impresiones.

En esta Beta solo había dos modos de juego. La primera, era una torre de 6 oponentes con su respectivo peleador Kameo. Cada piso de la torre contenía a uno de los peleadores elegibles en la Beta, esto, diseñado perfectamente para que pudieras probar las habilidades de cada peleador.

El segundo modo de juego era el único modo versus, el matchmaking en línea. El cual, sin ser una maravilla, cumplía con un tiempo para encontrar rival normal sin presentar problemas de conexión o desconexión.

En general se puede sentir un poco de mayor fluidez en los combates, ya que ahora también hay movimientos especiales en el aire capaces de hacer combos aéreos. Para esto también el peleador Kameo tiene una gran importancia ya que servirá de vínculo para poder encadenar más ataques en una misma secuencia, muy al estilo de los strikers de King of Fighters.

Los Fatal Blow regresan, aunque con la diferencia de que ahora se involucrara a tu peleador Kameo en la secuencia cinemática.

Personajes

Los jugadores tuvimos acceso a 6 jugadores:

Johnny Cage

Kenshi, Kitana

Li Mei

Liu Kang

Y Sub-Zero

Sin embargo en la pantalla de selección de personajes, hay espacio para 24 personajes jugables, todos ellos divididos en 3 bloques, que sin duda encontraremos en la entrega final de Mortal Kombat 1.

La que más curiosidad nos dio fue Li Mei, esto porque de los demás peleadores ya estamos acostumbrados o conocemos algo de ellos, pero de esta no se menciona nada en la Beta y al ser otro “reinicio” de la serie, no podíamos imaginar que rol tendrá. Sus movimientos en su mayoría están cargados con pirotecnia rosa, ya sea en forma de dragones o linternas flotantes. Su Fatality, para no romper la línea, ella enciende los intestinos del rival asimilando la mecha de un cohete, la cual se dirigirá a la cabeza, la cual a su tiempo, estallará.

De los demás personajes, la mayoría son parecidos a las versiones anteriores, sin embargo Johnny Cage presenta más cambios. En una forma de refrescar al personaje, le han quitado sus característicos proyectiles verdes, cambiando la mayoría de su repertorio haciéndole un peleador melee. También cuenta con una barra estrella, pero no pudimos activarla, así que tocará esperar a que salga el título para descubrir esta habilidad.