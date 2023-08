Lo siento fans de Zelda, Baldur's Gate 3 es un mejor juego

Sin duda 2023 se ha convertido en uno de los mejores años en cuanto a videojuegos se refiere. Contender este año por la famosa presea de videojuego del año o el famoso GOTY en las diferentes premiaciones implica competir contra algunos de los mejores juegos que han salido no solo en meses recientes, sino en los últimos años, desde Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI, Diablo 4, Dave the Diver, o los ansiados Armored Core 6, Marvel’s Spider-Man 2. Sin embargo, existe un título que hasta ahora tenía asegurada la presea, The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, y al menos así era hasta que Larian Studios decidió demostrar de lo que fue capaz con Baldurs Gate 3.

Sin duda será controversial para muchos jugadores colocar a este título como franco ganador frente a una de las franquicias más amadas y respetadas por los seguidores de Nintendo, basta con revisar algunas de las premisas que hacen juego del año, para entender que Baldurs Gate 3 cumple con cada una de ellas.

Trama y narrativa

Sin dar muchos spoilers, los eventos de esta nueva entrega toman curso 123 años después de la trama de Baldurs Gate 2. El arranque central de la trama es que el personaje principal, creado por el jugador, es infectado por un parásito o traspone de Mind flayer y con ello la urgencia de removerlo lo antes posible de tu cabeza a fin de evitar convertirte en uno de ellos, basta con mencionar que pronto encontrarás que junto contigo, otros 8 personajes, que se convertirán en tu compañeros de viaje también han sido infectados y que por alguna razón más que convertirlos en Mind Flyers, el parásito te ha dotado de habilidades especiales como leer la mente de otros personajes infectados.

Pero pensar que esa es solo la trama sería simplificar demasiado todo el concepto de Baldurs Gate 3 y omitir que el juego tienen una de las secuencias de inicio más sorprendentes e interesantes que me ha tocado jugar en un RPG, quizá solo comparándola con las primeras horas del reciente de Final Fantasy XVI.

A partir de ahí te toca explorar las tierras de Faerun, las cuales son inmensas y llenas de secretos, pequeños atajos, calabozos, túneles por mencionar algunas.

A esto se suma que si bien, Baldurs Gate 3 podría ser considerado un juego sencillo al ser un RPG por turnos, para nada es un juego simple en cuanto a detalle, Larian Studios tomó toda la experiencia adquirida de la serie de Divinity y decidió crear el universo de BG3 de una forma impresionante en cuanto gráficos y detalles. Algo en particular que puedes notar, son las expresiones faciales de todos los personajes del juego y me refiero a todos, no solamente a los principales. Contrario a sentir que los NPC o tus compañeros de viaje siempre mantienen el mismo rostro, te encontrarás que constantemente alteran sus expresiones a fin de reflejar lo que sienten, y vaya que este factor es clave, porque en BG3 una de las cosas que más harás es tener diálogos, y conviene tenerlos, porque hay misiones o datos importantes del juego que únicamente podrás adquirir de este tipo de interacciones.

Y para sorpresa de nadie, muy al estilo calabozos y dragones, estos diálogos pueden tener un sin fin de caminos para desarrollarse. Puede que decidas utilizar un hechizo de encanto para caerle mejor a las personas y convencerlas más fácilmente, puede que seas un vampiro y logres seducir con mayor facilidad a las personas o quizá tienes ciertas habilidades o dotes en los escenarios como actor de teatro o bardo. Incluso podrías tener la habilidad de hablar con los animales y tener diálogos enteros o misiones completas que nacen de una conversación con una rata o gallina que vez pasar en un pueblo o en medio del camino.

En muchas de estas interacciones la decisión termina en una tirada de dados, combinada con ciertos atributos del personaje que esté ejecutando la interacción. Aunque a veces el destino de entrar en una pelea o salvar una vida, pareciera ser solo al azar. Son estos momentos en los que Baldurs Gate 3 brilla más, porque le da una enorme libertad al jugador de pensar, sin decirle nada, cómo resolver cada situación.