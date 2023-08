Juanes se sincera sobre su depresión: “Odiaba verme al espejo, escuchar mi música”

“Caras vemos, batallas internas no sabemos”, mencionamos la frase anterior, ya que algo parecido le sucedió recientemente al vocalista de Juanes, quien dijo haber pasado por un periodo de depresión que lo dejó sin ganas de mirarse en el espejo e incluso sin ánimos de escuchar su propia música.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez confesó que a pesar de que tiene una carrera musical de más de tres décadas, más de 16 millones de álbumes vendidos, una gran colección de discos de platino así como un sinnúmero de premios y reconocimientos, hubo una etapa de su vida en donde se sentía completamente infeliz.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto”, fue la frase con la que el cantante comenzó su post de Instagram.

“Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”, agregó. “Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, fueron las palabras con las que se abrió a la reflexión.

Entre líneas, el cantante dejó en claro que muchas veces las personas pierden el equilibrio debido a que siempre están pensando en el futuro y que se olvidan por completo de enfocarse en lo que está sucediendo en el presente.

“Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros”, escribió. “Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión”, puntualizó antes de referirse a la depresión que sufre desde hace muchísimos años y dar pie a “una pequeña historial personal”.

“Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida”, contó. “Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado”, recordó hablando en una época en la se perdió momentos clave con sus hijos y llegó a descuidarse de él mismo.

Juanes creyó que sería capaz de superar esa situación, pero lo que hizo fue buscar en el alcohol una anestesia para poder seguir. “El resultado fue peor. Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario”, lamentó.

El cantante colombiano llegó a sufrir un colapso nervioso que lo obligó a detener abruptamente todas sus actividades para estar en casa con sus hijos. “Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema” y eso fue lo que hizo, buscar apoyo en su madre, esposa, hermanos y su entorno más cercano.