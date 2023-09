Ángela Aguilar se muestra al borde del llanto y asegura que las críticas son “cosas que le duelen”

Una vez más, Ángela Aguilar dio de qué hablar en las redes sociales, y es que compartió un video-vlog en YouTube en donde abrió su corazón y expresó a sus seguidores cómo es que se siente ante las criticas y malos comentarios que le han dicho y escrito en los últimos meses.

Algo que llamó la atención de más de uno, es que la cantante se mostró al borde del llanto porque no estaba soportando las críticas que recibe de los “haters”.

Relacionado a lo anterior, la cantante también habló sobre cómo ha sido para ella el 2023, y a rasgos generales asegura que le ha ido muy bien en su carrera como cantante, además de eso, presumió que lanzó un perfume e hizo colaboraciones importantes con artistas que son destacados.

Aparte de rememorar los buenos momentos que han marcado estos meses, también resaltó que ha pasado por cosas difíciles, como el "hate" que recibe en redes.

“Este año crecí como 10 años. He madurado por necesidad. Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape. Tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil”, expresó en su video.

"Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio”, destacó Ángela Aguilar, quien estuvo al borde del llanto, pues confesó que sí la lastiman los comentarios en su contra, no obstante, apuntó que dejará de lado la polémica para continuar enfocándose en la música, que es su verdadera motivación, debido a que es algo que siempre quiso hacer.

“Solo quiero ser cantante. Hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando. Lo hago por ustedes, pero lo hago más por mí. Estoy contenta y quiero que esta música siga siendo escuchada por muchas generaciones. Gracias a Dios, tengo una plataforma que me ayuda a hacer eso”.

