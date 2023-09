Mujer busca trabajo y no le dan porque tiene más de 800 tatuajes

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que asegura no conseguir trabajo debido a que no la aceptan por tener más de 800 tatuajes.

Cabe mencionar que hace un tiempo, los tatuajes estaban “mal vistos” en la sociedad”, sin embargo, eso ha ido cambiando conforme pasan los años.

De hechos podría considerar que es “ilegal” que una empresa no contrate a una persona por poseer tatuajes.

Y justo por lo anterior es que hoy queremos hablar de la historia de Melissa Sloan, una mujer de 46 años que se autorreconoce como “adicta a los tatuajes”.

Resulta que Melissa ha estado atravesando por varios problemas, y es que por más que lo intenta no logra conseguir trabajo.

Según lo que dice, no la contratan debido a que tiene más de 800 tatuajes, por lo que cree que está sufriendo discriminación por como luce su aspecto físico.

"Me dejo llevar por la corriente, lo que me gusta me lo pongo en la cara. Me dejo llevar por la inspiración, me queda espacio y me lo pongo. Es gratis, lo hago yo misma, o lo hace mi novio, que fue entrenado para hacerlo, lleva años haciéndolo".