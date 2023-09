Padre discute con mujer trans que quiso entrar al baño donde estaba su hija

Recientemente, en las redes sociales se dio a conocer la historia de un hombre que discutió con una mujer trans, luego de que éste le impidiera el paso al baño en donde se encontraba su hija.

De acuerdo a lo que se puede observar en la red, la discusión comenzó luego de que el hombre le negara el paso al baño a la mujer transgénero, y la razón fue porque según él, “ella seguía siendo hombre”.

También puedes leer: ¿Te gustaría ser una Drag Queen? Esta universidad te enseña a transformarte



Por supuesto que la actitud del hombre causó molestia en las redes sociales, ya que muchos criticaron la forma de reaccionar del padre y no apoyaron la visión que tuvo de querer “proteger” a su hija,

En el video que se hizo muy popular en X, se puede ver a dos personas discutiendo afuera de un sanitario público.

El padre alza la voz y de pronto se ve como apunta con su dedo a la mujer trans para que se vaya a otro lugar, porque no iba a permitir que “un hombre” entrara al mismo baño en el que se encontraba su hija.

Quizá te interese: “Amante” de Ricky Martín habla del supuesto romance que tuvo con él

“Mi hija está en ese baño y ningún hombre puede entrar ahí”, aseguró el señor, pero la persona transgénero, que vestía short de mezclilla, playera de tirantes y lentes de sol no se dejó intimidar y mucho menos permitió que le gritaran.

La chica respondió con firmeza que no era un hombre, pues nació intersexual (con características sexuales que no justifican su género). El papá no cedió y llegó un momento donde empezó a gritar en varias ocasiones "eres un hombre, actúa como tal”.

Te recomendamos: Danna Paola abre su corazón para hablar sobre su salud mental, infidelidades y su crush con una mujer