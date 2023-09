Xbox PDP Rematch Glow, un control que resiste las frenéticas horas de juego

Entre tantas opciones de controles para nuestras consolas, es fácil perderse entre las opciones que valen la pena, y aquellas que solo nos harán enojar por gastar nuestro dinero, así que nosotros hemos probamos el nuevo mando para Xbox PDP Rematch Glow, así que aquí te platicamos si vale la pena que te hagas de este accesorio o no.

El mando es compatible tanto con Xbox Series como Xbox One y PC, además al ser alámbrico y con cable desmontable, algunas de las funciones que encontramos con los mandos tradicionales de Xbox no están disponibles, por ejemplo, conexión bluetooth para smartphones, tabletas o algunas computadoras, sin embargo, adelantamos que también tiene características con las que otros mandos alámbricos no cuentan.

El Control Xbox PDP Rematch Glow lo probamos en varios títulos de diferentes géneros para sentir la experiencia completa y determinar en cuál de ellos se desempeña mejor, por ejemplo lo utilizamos en Cuphead, Forza Horizon, Gears 5, GTA V, Halo 5 por nombrar algunos, y podemos decir que la experiencia fue placentera, sin temas de retraso entre lo que presionamos y lo que sucede en pantalla, tampoco nos encontramos con problemas de calentamiento, desconexiones o inconvenientes para que la consola pudiera identificarlo.

Uno de los puntos que más nos gustó y que como mencionamos hace unas líneas, algunos otros mandos omiten, es que el control cuenta con vibración completa en las agarraderas de la palma de la mano, por lo que no te perderás de ningún detalle, algo que es importante en juegos como Gears 5 para detectar ciertos enemigos o movimientos del rival.