Miguel Bosé dice que luego de robar su casa, los ladrones le pidieron una “selfie”

Hace un par de semanas, Miguel Bosé preocupó a todos, y es que fue privado de su libertad y amenazado a punto de cañón por unos ladrones que se habían metido a su casa.

Como a estas alturas muchos ya saben, al cantante le robaron muchos de sus bienes materiales durante el atraco, y aunque no dio detalles de lo sucedido, lo cierto es que se quedó con un mal sabor de boca y con un miedo que afortunadamente, sí pudo contar.

Algo que sin duda desconcertó a muchos hace un par de horas, fue que Bosé contó que los ladrones que lo violentaron, además de llevarse sus cosas, le pidieron una “selfie”.

Por lo que cuenta el cantante, al principio cuando sucedió el robo, ninguno de los asaltantes se había percatado de quién era, y no fue hasta que uno de ellos que lo notó, que pasó algo que lo dejó asombrado.

De hecho, fue en ese momento que el sujeto se despojó de la máscara que llevaba puesta para pedirle una foto del recuerdo, pues era uno de sus más grandes fans: "en un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie”, agregó.

Fue entonces que el artista supo que la situación no pasaría a mayores y luego de dos largas horas y de llevarse absolutamente todo lo que quisieron los hombres salieron huyendo.

