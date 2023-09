Hermano menor de Luis Miguel es captado tras años “desaparecido”

Una vez más, Luis Miguel se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales y esta vez porque pudieron captar a su hermano menor “desaparecido”, Sergio Basteri, saliendo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco.

Cabe señalar que Sergio actualmente tiene 39 años de edad, y a diferencia de sus otros hermanos, él lleva una vida bastante tranquila y normal, siempre alejado de los reflectores.

Por la poca información que se tiene de él, se sabe que fue un excelente estudiante en Boston, ya que siempre estuvo en el cuadro de honor, además se dice que maneja el idioma inglés de forma perfecta.

Algunos de los detalles que también se tienen, es que hace años, pasaba las vacaciones de invierno con sus hermanos en Aspen y de ahí se iban a Acapulco.

Por otra parte, también se ha dado a conocer que estudió en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, donde vivió durante algunos años, luego probó suerte como chef y después en la música.

A fines de 2007 se dio a conocer el álbum More than One Million Sales World Wide, de la banda Decathlon, en la que Sergio participó con un tema. El sencillo CarCrash estuvo disponible en YouTube y después desapareció de la plataforma.

Según los biógrafos Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, que han publicado libros sobre Luis Miguel, Sergio es diametralmente opuesto a su hermano Alex en el sentido de que jamás fue sumiso con Luis Miguel: “Alex va a estar de acuerdo con Luis Miguel, diga lo que diga; Sergio no”.

Otra cosa que destacó de este momento, es que en algunos medios internacionales trascendió el año pasado que Sergio radica en España, que trabaja en una tienda departamental y es papá de un niño.

Y aunque nada de esto ha sido confirmado por él, por lo menos ya existe una imagen de su identidad actual porque fue captado en el aeropuerto de Guadalajara tras algunos años sin apariciones públicas.

El programa Despierta América compartió un video en el que buscó entrevistar al menor de los hermanos Gallego Basteri, quien iba acompañado de Octavio Foncerrada, mejor conocido como ‘El Doctor’, y quien ha sido como un padre para él.

“¿Qué es de tu vida?”, “Has hecho las paces con Luis Miguel?” son las preguntas que le hizo la reportera Claudia Maldonado con imágenes del camarógrafo Juan José Pérez, pero al principio Sergio se rehusó a responder.

‘El doctor’ reclamó la insistencia y dijo: “Señorita, por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales.. Déjenos en paz. No, no”.

Minutos después, la reportera encontró solo a Sergio Basteri y le explicó que sólo quería saber si está contento con su vida y él contestó: “No, o sea, mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente que me dejen en paz”.